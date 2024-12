Gefährlicher Leichtsinn: Immer wieder Unfälle auf Gleisen

Wiesbaden/Koblenz (dpa/lhe) - Hochgefährliche Abkürzung: Wer unerlaubt über Bahngleise läuft, bringt sich nicht nur in Lebensgefahr. Es drohen auch empfindliche Strafen. Nach Zahlen der Bundespolizeidirektion in Koblenz werden in Hessen jährlich etwa eine hohe dreistellige Anzahl solcher Fälle bekannt. «Das diesbezügliche Dunkelfeld dürfte um ein Vielfaches höher liegen», erläuterte eine Sprecherin. Die Bundespolizeidirektion ist für das Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz zuständig.