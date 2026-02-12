Verkehr

Bahnstrecke zwischen Langenau und Ulm wieder frei

Ein Lastwagen wird in Langenau von einem Zug touchiert. Verletzt wird niemand. Jetzt ist die Strecke wieder freigegeben.

Nach einem Unfall mit einem Lastwagen ist die Bahnstrecke zwischen Ulm und Langenau wieder frei. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Nach einem Unfall mit einem Lastwagen ist die Bahnstrecke zwischen Ulm und Langenau wieder frei. (Symbolbild)

Langenau (dpa/lsw) - Nach einem Unfall im Alb-Donau-Kreis ist die Bahnstrecke zwischen dem Ulmer Hauptbahnhof und Langenau wieder frei. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde der Zugverkehr nach 13 Stunden Sperrung wieder aufgenommen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ein Lastwagen war am Mittwoch nach einem technischen Defekt auf einem Bahnübergang bei Langenau stehengeblieben. Ein herannahender Zug touchierte ihn. Verletzt wurde niemand. Der Zug sei nicht mehr fahrbereit gewesen und abgeschleppt worden, teilte ein Bahnsprecher am Mittwochnachmittag mit. 

Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es auf der Strecke weiterhin zu Beeinträchtigungen. Demnach können die Züge den Bereich Langenau derzeit nur in geringem Tempo befahren. Reisende müssten deshalb mit Verspätungen rechnen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bahnstrecke zwischen Langenau und Ulm gesperrt
Verkehr

Bahnstrecke zwischen Langenau und Ulm gesperrt

Ein Lastwagen wird in Langenau von einem Zug touchiert. Verletzt wird niemand. Aber andere Bahnreisende müssen jetzt mit Einschränkungen rechnen - wie lange, ist noch unklar.

11.02.2026

Kind von U-Bahn touchiert und leicht verletzt
Bahnunfall

Kind von U-Bahn touchiert und leicht verletzt

Ein Junge läuft plötzlich auf den Bahnübergang, bei dem Zusammenprall mit dem Zug stürzt er.

18.12.2025

Zug fährt gegen Lastwagen - Fahrer verletzt
Zugunglück

Zug fährt gegen Lastwagen - Fahrer verletzt

An einem Bahnübergang prallt der Zug mit 30 Schülern an Bord gegen den Auflieger des Lkw. Sie bleiben unverletzt - der Fahrer hingegen nicht.

12.06.2025

Zug fährt auf Lkw - Sechs Menschen leicht verletzt
Unfall an Bahnübergang

Zug fährt auf Lkw - Sechs Menschen leicht verletzt

Ein Lkw steckt auf einem Bahnübergang fest. Der nahende Zug macht eine Schnellbremsung. Der Unfall verläuft glimpflich.

17.03.2025

Reparaturarbeiten

Bahnstrecke nach Autozugbrand wieder freigegeben

14.10.2023