Bahnstrecke zwischen Langenau und Ulm wieder frei

Langenau (dpa/lsw) - Nach einem Unfall im Alb-Donau-Kreis ist die Bahnstrecke zwischen dem Ulmer Hauptbahnhof und Langenau wieder frei. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde der Zugverkehr nach 13 Stunden Sperrung wieder aufgenommen.

Ein Lastwagen war am Mittwoch nach einem technischen Defekt auf einem Bahnübergang bei Langenau stehengeblieben. Ein herannahender Zug touchierte ihn. Verletzt wurde niemand. Der Zug sei nicht mehr fahrbereit gewesen und abgeschleppt worden, teilte ein Bahnsprecher am Mittwochnachmittag mit.