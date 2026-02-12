Bahnstrecke zwischen Langenau und Ulm wieder frei
Ein Lastwagen wird in Langenau von einem Zug touchiert. Verletzt wird niemand. Jetzt ist die Strecke wieder freigegeben.
Langenau (dpa/lsw) - Nach einem Unfall im Alb-Donau-Kreis ist die Bahnstrecke zwischen dem Ulmer Hauptbahnhof und Langenau wieder frei. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde der Zugverkehr nach 13 Stunden Sperrung wieder aufgenommen.
Ein Lastwagen war am Mittwoch nach einem technischen Defekt auf einem Bahnübergang bei Langenau stehengeblieben. Ein herannahender Zug touchierte ihn. Verletzt wurde niemand. Der Zug sei nicht mehr fahrbereit gewesen und abgeschleppt worden, teilte ein Bahnsprecher am Mittwochnachmittag mit.
Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es auf der Strecke weiterhin zu Beeinträchtigungen. Demnach können die Züge den Bereich Langenau derzeit nur in geringem Tempo befahren. Reisende müssten deshalb mit Verspätungen rechnen.