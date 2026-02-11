Bahnstrecke zwischen Langenau und Ulm gesperrt
Ein Lastwagen wird in Langenau von einem Zug touchiert. Verletzt wird niemand. Aber andere Bahnreisende müssen jetzt mit Einschränkungen rechnen.
Langenau (dpa/lsw) - Bahnreisende müssen im Alb-Donau-Kreis Einschränkungen einplanen: Nach einem Unfall ist der Streckenabschnitt zwischen dem Ulmer Hauptbahnhof und Langenau gesperrt. Laut einer Bahnsprecherin werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Dauer der Sperrung war zunächst unklar. Ein Lastwagen war am Nachmittag nach einem technischen Defekt auf einem Bahnübergang bei Langenau stehengeblieben, wie die Polizei mitteilte. Ein herannahender Zug touchierte ihn. Verletzt hat sich niemand.