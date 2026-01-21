Bild
Bahn

Kulturbahn bei Calw bis 1. Februar gesperrt

Zugreisende müssen auf der Kulturbahn noch den ganzen Monat Einschränkungen einplanen. Nach dem Felssturz muss ein Hang bei Calw gesichert werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr schoben den Zug aus dem Tunnel hinaus. Foto: Markus Frank/Feuerwehr Calw/dpa
Einsatzkräfte der Feuerwehr schoben den Zug aus dem Tunnel hinaus.

Calw (dpa/lsw) - Bahnreisende müssen auf der sogenannten Kulturbahn zwischen Tübingen und Pforzheim noch länger Einschränkungen einplanen. Nach dem Felssturz bei Calw bleibt ein Streckenabschnitt bis einschließlich 1. Februar gesperrt, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Ab 2. Februar sollen die Züge wieder normal verkehren. Bis dahin fahren weiterhin Busse als Ersatz zwischen Pforzheim und Wildberg.

Den Angaben nach muss der Hang an der Bahnstrecke gesichert werden. Geologen hatten das Gelände nach dem Unfall begutachtet. Zunächst war die Bahn von einer Sperrung bis Donnerstag ausgegangen.

Am Montag war ein Regionalzug der Kulturbahn nahe Calw gegen einen Felsblock gestoßen, der nachts auf die Gleise gestürzt war. Die Wucht ließ den Felsblock auseinander bersten und wegschleudern, der Zug kam in einem Tunnel zu stehen, verletzt wurde niemand. Feuerwehrleute schoben den Zug aus dem Tunnel.

