Regionalzug kollidiert bei Calw mit Felsen auf den Schienen
Wer eine Fahrt mit der Kulturbahn geplant hat, muss Einschränkungen einplanen. Wegen eines Zugunfalls bei Calw ist die Strecke gesperrt.
Calw (dpa/lsw) - Bahnreisende müssen Einschränkungen auf der sogenannten Kulturbahn einplanen: Bei Calw ist ein Regionalzug mit auf den Schienen liegenden Felsen zusammengestoßen, wie ein Bahnsprecher sagte. Der betreffende Streckenabschnitt der Kulturbahn ist gesperrt, zwischen Pforzheim und Wildberg verkehren Busse als Ersatz.
Der Unfall hatte sich am frühen Morgen ereignet. Neben dem Lokführer befanden sich fünf Fahrgäste im Zug, alle blieben unverletzt. Der Zug wurde abgeschleppt. Experten müssen nun prüfen, inwieweit ein Hang nach dem Felssturz gesichert werden muss.