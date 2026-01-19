Bild
Bahn

Regionalzug kollidiert bei Calw mit Felsen auf den Schienen

Wer eine Fahrt mit der Kulturbahn geplant hat, muss Einschränkungen einplanen. Wegen eines Zugunfalls bei Calw ist die Strecke gesperrt.

Nach einem Felssturz bei Calw auf die Schienen ist die Strecke der Kulturbahn gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Nach einem Felssturz bei Calw auf die Schienen ist die Strecke der Kulturbahn gesperrt. (Symbolbild)

Calw (dpa/lsw) - Bahnreisende müssen Einschränkungen auf der sogenannten Kulturbahn einplanen: Bei Calw ist ein Regionalzug mit auf den Schienen liegenden Felsen zusammengestoßen, wie ein Bahnsprecher sagte. Der betreffende Streckenabschnitt der Kulturbahn ist gesperrt, zwischen Pforzheim und Wildberg verkehren Busse als Ersatz.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Unfall hatte sich am frühen Morgen ereignet. Neben dem Lokführer befanden sich fünf Fahrgäste im Zug, alle blieben unverletzt. Der Zug wurde abgeschleppt. Experten müssen nun prüfen, inwieweit ein Hang nach dem Felssturz gesichert werden muss.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rheintalbahn bleibt eingeschränkt – ab Montag Teilbetrieb
Baupanne

Rheintalbahn bleibt eingeschränkt – ab Montag Teilbetrieb

Wegen verzögerter Bauarbeiten war die Rheintalbahn am Sonntag stundenlang gesperrt. Ab Montagmorgen fahren wieder stündlich Züge, doch Reisende müssen weiter mit Einschränkungen rechnen.

17.08.2025

Bahnsanierungen in Mittelhessen - Strecke gesperrt
Verkehr

Bahnsanierungen in Mittelhessen - Strecke gesperrt

Wegen Bauarbeiten müssen sich Bahnreisende auf Beeinträchtigungen gefasst machen. Zwölf Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in Mittelhessen in eine verlässliche Infrastruktur.

08.08.2025

Schnellfahrstrecke gesperrt - Bahnreisende brauchen Geduld
Ausfälle und Verspätungen

Schnellfahrstrecke gesperrt - Bahnreisende brauchen Geduld

Keine zweieinhalb Jahre ist die Schnellfahrstrecke zwischen Wendlingen und Ulm alt. Und schon wieder wird sie für einige Tage gesperrt. Bahnreisende müssen umplanen, aber die Bahn hat eine Erklärung.

05.05.2025

Bahn saniert ICE-Strecke zwischen Hamm und Hannover
Bahn

Bahn saniert ICE-Strecke zwischen Hamm und Hannover

Die ICE-Strecke zwischen Ruhrgebiet und Berlin ist eine der wichtigsten in Deutschland. Nun werden dort Gleise erneuert - mit zeitraubenden Auswirkungen für Reisende.

02.10.2024

Wichtige U-Bahn-Strecke wegen Bauarbeiten gesperrt
Sommerbaustelle

Wichtige U-Bahn-Strecke wegen Bauarbeiten gesperrt

Drei Wochen lang fallen die U-Bahnen in der Frankfurter Innenstadt zwischen Südbahnhof und Hügelstraße aus. Als Ersatz sind Busse unterwegs. Fahrgäste sollen etwas mehr Zeit einplanen.

12.07.2024