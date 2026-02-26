Bahnverkehr in Hanau: Nächtliche Einschränkungen enden
Nach über einem Jahr sollen die Regionalbahnen zum regulären Fahrplan zurückkehren. Welche Linien betroffen sind.
Hanau (dpa/lhe) - Die wegen Personalmangels vor einem Jahr entstandenen nächtlichen Einschränkungen im Bahnverkehr in Hanau sollen in den kommenden Monaten behoben werden. So solle ab dem 26. März die RB 56 (Schöllkrippen-Hanau) wieder planmäßig fahren, teilte die Deutsche Bahn mit. Dort kommt es bislang zwischen Kahl und Hanau zu Ausfällen. Ab dem 1. August sollen auch wieder alle Züge der RB 49 (Friedberg-Hanau) rollen, bis dahin wenden einige von ihnen vorzeitig in Hanau Nord. Im Februar 2025 wurden die nächtlichen Einschränkungen wegen Personalmangels in den Stellwerken eingeführt.