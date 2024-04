Balkonbrand endet dank Familienhund glimpflich

Bad Endbach (dpa/lhe) - Ein Hund hat eine Familie in Bad Endbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf mitten in der Nacht mit lautem Bellen geweckt und vor einem Feuer auf dem Balkon gewarnt. Womöglich habe der Vierbeiner so Schlimmeres verhindert, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. Die in der Nacht zum Montag gegen 2.35 Uhr alarmierte Feuerwehr habe den Brand schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen bei rund 15 000 Euro, die Brandursache sei bislang unklar.