Brand Balkonbrand weitet sich aus - hoher Sachschaden in Gießen Flammen im vierten Stock: Ein Balkonbrand in Gießen sorgt für 100.000 Euro Schaden. 20.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Das Feuer brach im vierten Stock aus. (Illustration) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Feuer ausgebrochen Hoher Schaden bei Wohnungsbrand in Darmstadt Ein technischer Defekt löst in Darmstadt einen Wohnungsbrand aus. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern, doch der Schaden ist groß. 15.12.2025 Brand Flammen in Bruchsal - rund 100.000 Euro Schaden Ein Balkonbrand greift in Bruchsal auf den Dachstuhl über. Ein Bewohner verletzt sich. 31.10.2025 Feuer ausgebrochen Hoher Schaden nach Balkonbrand in Neu-Isenburg Ein Balkon eines Mehrfamilienhauses geht in Flammen auf. Das Feuer breitet sich aus. Die Bewohner können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. 15.05.2025 Hoher Schaden Wohnung nach Balkonbrand unbewohnbar Aus noch unklaren Gründen entsteht auf einem Balkon in Seeheim-Jugenheim ein Feuer. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen hoch ausfallen. 31.12.2024 Breisgau-Hochschwarzwald 750.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand in Schallstadt 27.05.2023