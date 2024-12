Wohnung nach Balkonbrand unbewohnbar

Seeheim-Jugenheim (dpa/lhe) - Ein Balkon in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist abgebrannt und hat am Gebäude einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Drei Bewohner des Mehrfamilienhauses seien am Montagabend wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen vor Ort behandelt worden, teilte die Polizei mit.