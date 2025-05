Seeheim-Jugenheim: Schülerin angefahren - Unfallflucht 

Seeheim-Jugenheim. Eine Schülerin ist am Freitagmorgen von einem schwarzen SUV angefahren und leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben war das Mädchen gegen 7.50 Uhr mit dem Fahrrad auf der Sandstraße unterwegs, als sie von dem schwarzen SUV überholt wurde. Beim Überholvorgang, der offensichtlich zu knapp bemessen war, streifte das Fahrzeug die Schülerin, wodurch sie zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubterweise von der Unfallstelle. Der flüchtige Autofahrer wird wie folgt beschrieben, männlich, Mitte 30 und trug möglicherweise einen Ohrring am rechten Ohr. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Pfungstadt (06157 95090) in Kontakt zu setzen. Weiterhin werden auch noch Zeugen gesucht, die Angaben zur Sache machen können.