Technischer Defekt

Ballenpresse brennt – 10.000 Quadratmeter Feld betroffen

Eine Ballenpresse fängt Feuer. Der Landwirt kann den Brand zunächst selbstständig löschen. Doch die Flammen haben bereits auf ein Feld übergegriffen.

Zunächst konnte der Landwirt die brennende Ballenpresse selbstständig löschen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Zunächst konnte der Landwirt die brennende Ballenpresse selbstständig löschen. (Symbolbild)

Geisingen (dpa/lsw) - Eine brennende Ballenpresse hat einen Feldbrand in Geisingen (Kreis Tuttlingen) ausgelöst. 10.000 Quadratmeter landwirtschaftliche Fläche seien betroffen gewesen, teilte die Polizei mit. Die Ballenpresse geriet demnach vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Landwirt löschte das brennende Gerät den Angaben zufolge noch vor Eintreffen der Feuerwehr. 

Ein Übergreifen auf das angrenzende Feld habe er jedoch nicht mehr verhindern können. Die Freiwillige Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde demnach niemand.

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