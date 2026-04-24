Bande erbeutet Bargeld und Schmuck - zwei Männer angeklagt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei junge Männer sollen als Teil einer international tätigen Bande, deren Mitglieder sich als Polizisten, Staatsanwälte und Bankmitarbeiter ausgegeben haben, Tausende Euro erbeutet haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt erhob Anklage gegen den 20- und den 21-Jährigen wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs, wie sie mitteilte.

Die beiden jungen Männer sollen als Abholer von Geld, Bankkarten und Wertgegenständen eingesetzt worden sein. Tatorte waren den Angaben zufolge im November 2025 Frankfurt und Nürnberg.

Falsche Warnung am Telefon

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Zuvor hätten andere, teils noch unbekannte Täter sich am Telefon als Polizeibeamte, Bankmitarbeiter oder Staatsanwälte ausgegeben und den meist älteren Opfern vorgespiegelt, ihr Vermögen sei in Gefahr. In einem Fall in Frankfurt gelang es den Angaben zufolge nicht, einen zuvor abgehobenen Bargeldbetrag zu erbeuten.