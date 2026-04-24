Bande erbeutet Bargeld und Schmuck - zwei Männer angeklagt
Als vermeintliche Polizisten, Staatsanwälte und Bankmitarbeiter sollen Bandenmitglieder vor allem ältere Menschen unter Druck gesetzt haben. Jetzt wurde gegen zwei mutmaßliche Abholer Anklage erhoben.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei junge Männer sollen als Teil einer international tätigen Bande, deren Mitglieder sich als Polizisten, Staatsanwälte und Bankmitarbeiter ausgegeben haben, Tausende Euro erbeutet haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt erhob Anklage gegen den 20- und den 21-Jährigen wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs, wie sie mitteilte.
Die beiden jungen Männer sollen als Abholer von Geld, Bankkarten und Wertgegenständen eingesetzt worden sein. Tatorte waren den Angaben zufolge im November 2025 Frankfurt und Nürnberg.
Falsche Warnung am Telefon
Zuvor hätten andere, teils noch unbekannte Täter sich am Telefon als Polizeibeamte, Bankmitarbeiter oder Staatsanwälte ausgegeben und den meist älteren Opfern vorgespiegelt, ihr Vermögen sei in Gefahr. In einem Fall in Frankfurt gelang es den Angaben zufolge nicht, einen zuvor abgehobenen Bargeldbetrag zu erbeuten.
Der 21-Jährige habe mutmaßlich 2.050 Euro Bargeld sowie Schmuck im Wert von mindestens 10.000 Euro erbeutet, der 20-Jährige Bargeld in Höhe von 1.500 Euro, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dem 20-Jährigen wirft die Anklagebehörde zudem Hehlerei vor - er soll das Geld weitergegeben haben, damit es in die Türkei überwiesen werden kann.