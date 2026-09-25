Bankeinbruch mit Inside-Job? Darum ist der Prozess brisant

Heilbronn (dpa) - Erst passt einer der mutmaßlichen Einbrecher nicht durchs Fenster. Dann fällt ausgerechnet dem eingeweihten Ex-Bankmitarbeiter die Kombination für den Tresor nicht ein, weil er zu aufgeregt ist.

Was klingt wie eine Szene aus einer Räuberkomödie spielte sich nach Darstellung der Staatsanwaltschaft beim Einbruch in die Kreissparkasse in Güglingen südwestlich von Heilbronn tatsächlich ab. Nun muss sich ein 23-Jähriger vor dem Landgericht Heilbronn verantworten, weil er mit dabei gewesen sein soll. Und es zeigt sich schnell: Das wird eine schwierige Beweisaufnahme.

Beute in Millionenhöhe

Für die maskierte Gruppe, die im August 2025 die fast 80 Schließfächer im Keller der Sparkasse knackte, hat sich der nächtliche Beutezug gelohnt: Mit Geld und Schmuck im Wert von rund drei Millionen Euro macht sie sich aus dem Staub. Und von der Beute fehlt nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter jede Spur.

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Es sei zudem der zweite Anlauf gewesen, führt die Staatsanwältin aus. Bereits am späten Abend des Vortages habe dieselbe Gruppe versucht, in die Filiale einzubrechen. Allerdings kam unerwartet ein Zeuge dazwischen, die Bande brach den Einbruch ab.

Streit um Beweise

Ob nun allerdings auch der angeklagte Deutsche mit seinem in der Türkei lebenden Bruder beteiligt war, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die Staatsanwältin ist überzeugt: Der Mann auf der Anklagebank ist im vergangenen Sommer in die Filiale der Kreissparkasse Heilbronn eingestiegen. Sein Ziel: Er wollte mit der Beute seinen aufwendigen Lebensunterhalt finanzieren. Kopf der Gruppe sei aber der Bruder des 23-Jährigen gewesen.

Ein mutmaßlicher Komplize - ein ehemaliger Auszubildender der Bank - soll die mutmaßlichen Einbrecher mit der Zahlenkombination des Tresors, mit Fotos, Videos und dem Grundriss der Bank versorgt haben. Der junge Mann wurde bereits im August 2026 zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Verteidiger wirft Anklägerin Absprachen vor

Hier setzt die Kritik des Verteidigers an, der die Vorwürfe gegen seinen Mandanten in einer Stellungnahme zum Prozessauftakt scharf zurückwies. Es gebe keine Beweise, dass der Angeklagte verantwortlich sei, sagte der Anwalt vor dem Landgericht. Den Ermittlern warf der Jurist «Totalversagen» und Absprachen mit dem früheren Bank-Angestellten vor.

Die Vorwürfe und die Anklage beruhten «einzig und allein» auf dem Geständnis des Auszubildenden. Es gebe weder Chatverläufe noch Telefonate und auch die Beute sei nicht zu finden. Die Ermittlungen seien zudem einseitig gewesen. Die Ermittler hätten die Argumente für die Unschuld seines Mandanten nicht überprüft, die Staatsanwältin habe eine Entlastungszeugin eingeschüchtert.

«Wenn man das alles jetzt hört, wenn man das sieht, und das alles ergibt sich aus den Akten, dann stinkt da doch etwas zum Himmel», sagte der Jurist.

Foto: Daniel Reinhardt/dpa/dpa-tmn Die Bankräuber sollen 80 Schließfächer ausgeräumt haben. (Symbolbild)

Angeklagter auch in zweitem Prozess

Angesichts der Komplexität des Falls und der großen Zahl von mehr als 80 geladenen Zeugen rechnet das Gericht in diesem weiteren Prozess mit Verhandlungen bis mindestens Mitte Dezember. Weitere bislang unbekannte Mitglieder der Gruppe werden noch gesucht.

Auch ist es nicht der einzige Prozess, in dem sich der angeklagte mutmaßliche Einbrecher verantworten muss: Ihm wird auch vorgeworfen, als Mitglied einer Bande mit dem sogenannten Polizeitrick rund 270.000 Euro von einem 85 Jahre alten Mann aus Öhringen ergaunert zu haben. Mit dieser Masche treten Kriminelle telefonisch oder auch an der Haustür als angebliche Polizisten auf, um an das Geld oder die Wertsachen von Menschen zu gelangen. Abgesehen haben sie es vor allem auf Senioren.

Kein Einzelfall

Der Bankeinbruch in Güglingen reiht sich ein in eine Serie aufsehenerregender ähnlicher Einbrüche der vergangenen Jahre. Erst kurz nach Weihnachten 2025 hatten Unbekannte in einer Sparkasse in Gelsenkirchen filmreif fast alle rund 3.100 Schließfächer aufgebrochen - von den Tätern fehlt bis heute jede Spur, der Schaden könnte in die dreistellige Millionenhöhe gehen.

Auch der Lübecker Coup im Dezember 2024 - mehr als 300 aufgebrochene Schließfächer, über 18 Millionen Euro Beute - und der Berliner Tunnelraub von 2013, bei dem Täter über einen 45 Meter langen selbst gegrabenen Tunnel in eine Volksbank-Filiale einstiegen, zeigen: Schließfach-Einbrüche in dieser Größenordnung bleiben selten, aber sie kommen immer wieder vor.

Haftungsfrage

Ob eine Bank bei einem Einbruch für den Schaden haftet, hängt vom Einzelfall ab. Die Betroffenen müssen in der Regel nachweisen, dass die Sicherung unzureichend war und dies den Schaden verursacht oder begünstigt hat - häufig entscheiden deshalb Gerichte über Umfang und Höhe der Ersatzansprüche.