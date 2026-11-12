Bankfiliale in Heidelberg überfallen - Täter flüchtig
Mit einer Pistole hat ein Mann die Angestellten einer Bank bedroht. Nach der Tat in Heidelberg blieb die Fahndung bislang ergebnislos.
Heidelberg (dpa/lby) - Ein bislang unbekannter Täter hat eine Bankfiliale in Heidelberg überfallen. Er soll bereits am Dienstagmorgen mit einer Pistole Mitarbeiter bedroht und Bargeld gefordert haben, teilte die Polizei mit. Anschließend flüchtete der Täter. Eine kurz danach eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Angestellten der Bank wurden demnach nicht verletzt. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei keine weiteren Angaben zum Tatgeschehen.