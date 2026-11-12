Mit Waffe

Bankfiliale in Heidelberg überfallen - Täter flüchtig

Mit einer Pistole hat ein Mann die Angestellten einer Bank bedroht. Nach der Tat in Heidelberg blieb die Fahndung bislang ergebnislos.

Die eingeleitete Fahndung verlief zunächst ergebnislos. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die eingeleitete Fahndung verlief zunächst ergebnislos. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lby) - Ein bislang unbekannter Täter hat eine Bankfiliale in Heidelberg überfallen. Er soll bereits am Dienstagmorgen mit einer Pistole Mitarbeiter bedroht und Bargeld gefordert haben, teilte die Polizei mit. Anschließend flüchtete der Täter. Eine kurz danach eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Angestellten der Bank wurden demnach nicht verletzt. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei keine weiteren Angaben zum Tatgeschehen.

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