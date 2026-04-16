Lorsch: Überfall in Tankstelle - 26-Jährige mit Waffe bedroht
In Lorsch überfällt ein Unbekannter eine Tankstelle. Dabei bedroht er die 26-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe, bevor er mit seiner Beute flüchtet.
Lorsch. Ein Krimineller mit Schusswaffe hat am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr eine Tankstelle in der Nibelungenstraße in Lorsch überfallen. Wie die Polizei berichtet, forderte der Unbekannte eine 26-jährige Tankstellenmitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld. Dabei bedrohte er sie mit einer Schusswaffe. Anschließend flüchtete er unerkannt mit dem erbeuteten Geld in Richtung Innenstadt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die aber bislang ergebnislos verlief.
Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Pullover mit weißen Bändeln, eine blaue Jeans sowie schwarze Handschuhe. Zudem soll der Unbekannte gebrochen Deutsch gesprochen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Täter gesehen haben, sich beim Kommissariat 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 7060 zu melden. (sig)