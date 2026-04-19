Barfuß-Flucht vor Polizei endet mit Sturz im Wald

Furtwangen (dpa/lsw) - Ein 27-jähriger Autofahrer hat sich bei Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einer Polizeikontrolle entzogen und ist danach bei der Flucht zu Fuß im Wald gestürzt. Der Mann war in der Nacht zum Sonntag aufgefallen, weil er zu dicht auf einen Streifenwagen auffuhr, wie die Beamten mitteilten. Als die Polizei den Mann kontrollieren wollte, wendete er und flüchtete deutlich zu schnell.