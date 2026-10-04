Bargeldpläne: Warnung vor hohen Kosten für Finanzämter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) warnt vor einem möglichen Zwang für Bargeldkassen in Finanzämtern. Die EU plant laut dem Finanzministerium in Wiesbaden eine Verordnung, die Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel stärkt. Das sei an sich begrüßenswert. Aber ohne Ausnahme für Behörden müssten diese künftig auch Bargeld annehmen.

Minister will Ausnahmen für Finanzämter

Das würde dem Ministerium zufolge für die Finanzämter deutschlandweit Millionenkosten, mehr Bürokratie und Sicherheitsrisiken verursachen. Minister Lorz forderte den Bund daher auf, sich in den EU-Verhandlungen für eine Ausnahmeregelung einzusetzen.

«Wir haben seit Jahren in den Finanzämtern keine Bargeldkassen mehr. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten dort auch keine, sondern zahlen und bekommen ihr Geld vollkommen selbstverständlich per Überweisung oder Bankeinzug», erklärte Lorz. «Es wäre wirklich barer Brüssels Bürokratie-Blödsinn, Finanzbehörden nun wieder mit Kosten und Aufwand ins Bargeld zu zwingen», ergänzte der CDU-Politiker.

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Neue Tresore in Finanzämtern nötig?