Basketball-Nationalspieler zieht es nach Neuseeland

Vechta (dpa) - Basketball-Nationalspieler Nelson Weidemann wird die Bundesliga verlassen und wechselt zu Deutschlands Weltmeister-Trainer Gordon Herbert nach Neuseeland. Der 27-Jährige macht nach seinem Dreimonatsvertrag bei Bundesliga-Club Rasta Vechta Gebrauch von seiner Wechseloption und wird nach der Partie am Samstag gegen seinen Ex-Club Ratiopharm Ulm zu den BNZ Breakers wechseln, wie Vechta mitteilte.

«Ich wollte gerne ins Ausland wechseln, im Sommer hatte sich das nicht ergeben. Dann hat mir Rasta die Chance gegeben, mich fit zu halten und an mir zu arbeiten, besser zu werden. Dafür bin ich dem Club unendlich dankbar», sagte Weidemann, der im Sommer 2025 als letzter Profi aus dem deutschen Aufgebot gestrichen wurde und nur deshalb nicht zu den Europameistern von Riga zählte.