Medien: Spanier Mumbrú soll Basketball-Bundestrainer werden

Mumbrú war als Profi ausschließlich in seiner Heimat aktiv und spielte unter anderem mehrere Jahre für Real Madrid. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde der Flügelspieler Welt- und Europameister und holte bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking die Silbermedaille.

Die deutsche Nationalmannschaft würde Mumbrú nun mittelfristig auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles vorbereiten. Zuvor stehen im kommenden Jahr die Europameisterschaft in vier Ländern mit der Endrunde in Riga und 2027 die Weltmeisterschaft in Katar an.