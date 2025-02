Vorbild Mumbru auf US-Tour: Basketball-Titelvereinigung ruft

Bamberg (dpa) - Auf die Pflicht folgt die Kür. Mit dem EM-Ticket in der Tasche tritt Bundestrainer Alex Mumbru voller Zuversicht die Reise über den Atlantik an. Sein Ziel in den USA: Möglichst viele deutsche Basketballer in der Hochglanzliga NBA für eine Teilnahme bei der EM (27. August bis 14. September) zu begeistern. Knapp zwei Jahre nach dem überraschenden WM-Titel kann Deutschland in diesem Sommer die Titelvereinigung schaffen.