Spanier Álex Mumbrú ist neuer Basketball-Bundestrainer

Berlin (dpa) - Álex Mumbrú ist der Nachfolger von Weltmeister-Coach Gordon Herbert als Basketball-Bundestrainer der Männer. Der in Deutschland bislang eher unbekannte Spanier soll das Team weiter in der Weltspitze etablieren. «Wir wollten einen Trainer haben, der jung ist, der zu unserer Mannschaft passt, der Bock auf den DBB hat und etwas entwickeln will», sagte der Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), Ingo Weiss, bei der Präsentation in Berlin.