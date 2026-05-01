Basketballerinnen aus Keltern verteidigen Meistertitel

Marburg (dpa) - Die Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern haben ihren Titel in der Damen-Basketball-Bundesliga verteidigt. Das Team um Kapitänin und Nationalspielerin Alexandra Wilke gewann das vierte Endspiel beim BC Marburg mit 73:62 (35:28) und entschied die Best-of-Five-Finalserie damit mit 3:1 für sich. Für Keltern ist es der fünfte Meistertitel nach 2018, 2021, 2023 und 2025.

Marburg war nur als Tabellensiebter in die Playoffs gestartet und hatte nach Siegen gegen die Saarlouis Royals und den Syntainics MBC völlig überraschend das Finale erreicht. Dort gelang es dem Außenseiter sogar, das zweite Spiel in Keltern zu gewinnen. Doch der Favorit zeigte sich davon unbeeindruckt und gewann die Spiele drei und vier in Marburg.

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