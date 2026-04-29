Explosion

Batterie explodiert: Arbeiter durch Stichflamme verletzt

Bei einem Batterietest kommt es zur Explosion. Zwei Männer müssen in eine Klinik gebracht werden.

Die beiden Verletzten kamen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Die beiden Verletzten kamen in eine Klinik. (Symbolbild)

Oberensingen (dpa/lsw) - Zwei Arbeiter sind bei der Explosion einer Batterie in Oberensingen (Landkreis Esslingen) durch eine Stichflamme verletzt worden. Sie waren dabei, die Batterie zu testen, als ein Teil von ihr explodierte, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst versorgte die Männer im Alter von 28 und 52 Jahren. Sie kamen danach in eine Klinik. Wie schwer genau die Männer verletzt wurden, war zunächst unklar.

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