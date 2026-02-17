Arbeitsunfall

Zwei Arbeiter bei Explosion in Trafoanlage schwer verletzt

In einer Trafoanlage kommt es zu einer Explosion. In dem Raum stehen zwei Arbeiter, die einen Verteilerkasten warten.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Arbeitsunfalls. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Arbeitsunfalls. (Symbolbild)

Hohenstein (dpa/lsw) - Durch eine Explosion in einer Trafoanlage in Hohenstein (Kreis Reutlingen) sind zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Während die 21 und 29 Jahre alten Männer am Montag Wartungsarbeiten an einem Verteilerkasten durchgeführt hätten, sei es zu einer Verpuffung in der Trafostation gekommen, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Seinen jüngeren Kollegen brachten Sanitäter mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zu der Explosion kam es vermutlich aufgrund einer Art Kurzschluss. Die genaueren Hintergründe sollen nun ermittelt werden. Es sei nicht einmal klar, ob der Strom abgestellt gewesen sei, sagte ein Sprecher. Grundsätzlich fließe durch die Trafostation, die zu einem Sägewerk gehöre, Hochspannung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Arbeiter stürzt von Dach und verletzt sich lebensgefährlich
Schwerer Arbeitsunfall

Arbeiter stürzt von Dach und verletzt sich lebensgefährlich

Ein Mann stürzt mehrere Meter tief von einem Dach und verletzt sich lebensgefährlich. Jetzt ermittelt die Polizei.

23.11.2025

Weinheim: Schwerer Arbeitsunfall - Verletzter mit Kettensäge befreit 
Unfall in Waldgebiet

Weinheim: Schwerer Arbeitsunfall - Verletzter mit Kettensäge befreit 

Am Samstagmittag kam es im Waldgebiet auf dem Verbindungsweg zwischen Ritschweier und Oberflockenbach zu einem Arbeitsunfall

09.08.2025

Arbeiter von Werkzeug tödlich verletzt
Tödlicher Arbeitsunfall

Arbeiter von Werkzeug tödlich verletzt

Auf einem Betriebsgelände transportieren Arbeiter ein tonnenschweres Presswerkzeug. Dann gerät es ins Schwanken und kippt um – mit fatalen Folgen.

04.02.2025

Zwei Arbeiter bei Unfall an Papierpresse schwer verletzt
Arbeitsunfall

Zwei Arbeiter bei Unfall an Papierpresse schwer verletzt

Zwei Männer sind nach ersten Erkenntnissen an einer Papierpresse beschäftigt. Kurz darauf werden sie schwer verletzt mit Hubschraubern in eine Klinik geflogen.

21.10.2024

Sieben Arbeiter bei Verpuffung in Hanau verletzt
Arbeitsunfall

Sieben Arbeiter bei Verpuffung in Hanau verletzt

25.06.2024