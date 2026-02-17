Zwei Arbeiter bei Explosion in Trafoanlage schwer verletzt

Hohenstein (dpa/lsw) - Durch eine Explosion in einer Trafoanlage in Hohenstein (Kreis Reutlingen) sind zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Während die 21 und 29 Jahre alten Männer am Montag Wartungsarbeiten an einem Verteilerkasten durchgeführt hätten, sei es zu einer Verpuffung in der Trafostation gekommen, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Seinen jüngeren Kollegen brachten Sanitäter mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.