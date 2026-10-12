Umleitungen

Bauarbeiten auf A 60: Sperrung bei Rüsselsheim verlängert

Die Sperrung der Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte auf der A 60 dauert länger als geplant. Witterungsbedingte Verzögerungen verlängern die Bauarbeiten bis zum 16. Oktober.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse verlängert sich die Sperrung um einen Tag. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Aufgrund der Witterungsverhältnisse verlängert sich die Sperrung um einen Tag. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Aufgrund einer Fahrbahnerneuerung auf der Autobahn 60 bleibt die Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte in Fahrtrichtung Rüsselsheimer Dreieck noch bis 5.00 Uhr am Freitag, 16. Oktober, gesperrt. Das teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. 

Ursprünglich sollte die Sperrung bereits einen Tag früher, am 15. Oktober, wieder aufgehoben werden. Grund für die Verlängerung seien witterungsbedingte Verzögerungen der Bauarbeiten zwischen dem Rüsselsheimer Dreieck und dem Mainspitz Dreieck. Für Autofahrer seien Umleitungen über die Anschlussstelle Bischofsheim ausgeschildert.

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