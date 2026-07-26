Verkehr

Vollsperrung der A659: Diese Umleitungen führen ans Ziel

Wegen Bauarbeiten ist die A659 zwischen Viernheim und Weinheim heute bis vormittags voll gesperrt. Auf diesen Umleitungen kommen Sie trotzdem ans Ziel.

Aufgrund einer kurzzeitigen Sperrung der A659 müssen sich Autofahrer auf Umleitungen einstellen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Aufgrund einer kurzzeitigen Sperrung der A659 müssen sich Autofahrer auf Umleitungen einstellen. (Symbolbild)

Viernheim/Weinheim (dpa) - Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 659 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Weinheim heute von 4.00 bis 11.00 Uhr voll gesperrt. Autofahrer müssen sich in dieser Zeit auf Umleitungen einstellen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. 

In Richtung Mannheim führt die Umleitung am Kreuz Weinheim auf die A5 Richtung Frankfurt und ab der Anschlussstelle Bensheim über die B47 nach Lorsch. Dort können Autofahrer an der Anschlussstelle Lorsch auf die A67 Richtung Mannheim wechseln.

In Fahrtrichtung Weinheim verläuft die Umleitung ab dem Kreuz Viernheim über die A6/A67 Richtung Frankfurt. An der Anschlussstelle Lorsch geht es über die B47 nach Bensheim und von dort ab der Anschlussstelle Bensheim auf die A5 Richtung Heidelberg.

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Grund für die Sperrung ist nach Angaben der Autobahn GmbH die Montage von Flugwarnkugeln an einer Hochspannungsleitung über der Autobahn. Dafür sei bewusst ein verkehrsarmer Zeitraum am Wochenende gewählt worden.

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