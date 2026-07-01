Bauarbeiten legen S-Bahnen und Regionalzüge im Sommer lahm

Mainz/Frankfurt/Main/Wiesbaden (dpa) - Bahnreisende im Rhein-Main-Gebiet müssen sich erneut auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Im Eisenbahnknoten Mainz laufen die Arbeiten zur Modernisierung der Stellwerkstechnik auf Hochtouren, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte.

Was fällt wann aus?

Zwischen dem 10. Juli und dem 25. September 2026 kommt es abschnittsweise zu Totalsperrungen und Umleitungen zwischen Mainz, Wiesbaden und Frankfurt. Betroffen sind sowohl S-Bahn- als auch Regional- und Fernverkehrsverbindungen, überwiegend in den Nachtstunden, teils auch mit Tagesauswirkungen.

Am stärksten betroffen ist die Strecke zwischen Kostheim und Mainz-Bischofsheim, die nachts von 21.00 bis 5.00 Uhr gesperrt ist. Hinzu kommen weitere Sperrphasen auf den Strecken zwischen Mainz-Römisches Theater, Groß-Gerau und Mainz-Bischofsheim. Auch der Bahnhof Kelsterbach ist Anfang September zeitweise nicht nutzbar. Weitere Sperrungen folgen Mitte und Ende September auf den Abschnitten Mainz-Bischofsheim-Rüsselsheim sowie Kostheim-Frankfurt-Höchst.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Ersatzverkehr im S-Bahn- und Regionalverkehr

Die Bauarbeiten wirken sich auf nahezu alle Verkehrsarten im Rhein-Main-Gebiet aus. Im S-Bahn-Netz kommt es wegen der Sperrungen auf den Linien S8, S9 und S1 zu Teilausfällen und längeren Unterbrechungen. Zwischen Kelsterbach, Mainz und Wiesbaden wird zeitweise ein umfangreicher Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zusätzlich verkehrt ein halbstündlicher Pendlerverkehr zwischen Mainz und Wiesbaden.

Im Regionalverkehr kommt es zu Umleitungen, Zugausfällen sowie zu reduzierten Takten, insbesondere auf den Linien RE2, RE3, RB10 und RB75. Auch im Bereich Frankfurt-Griesheim sowie im Zulauf zum Hauptbahnhof Frankfurt gibt es weitere Einschränkungen durch Gleisarbeiten.

Arbeiten bis Ende 2027