Bauarbeiter finden Leiche in Gebüsch - Hintergründe unklar

Heilbronn (dpa/lsw) - In einem Gewerbegebiet in Heilbronn ist nach Angaben der Polizei eine Leiche gefunden worden. Bauarbeiter hätten den toten Mann in einem Gebüsch hinter einem Gebäude entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Details seien bislang völlig unklar. Neben der Identität des Mannes müsse auch geklärt werden, wie er zu Tode gekommen sei. Daher könne nicht gesagt werden, ob es um eine Straftat gehe oder nicht. Die Leiche werde obduziert, sagte der Polizist.