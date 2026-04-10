Leiche nahe dem Hauptbahnhof in Karlsruhe entdeckt
Unweit des Karlsruher Hauptbahnhofes wird ein toter Mann gefunden. Wer er ist und was zu seinem Tod führte, bleibt zunächst ein Rätsel. Die Polizei steht vor vielen offenen Fragen.
Karlsruhe (dpa) - In der Nähe des Karlsruher Hauptbahnhofs ist eine männliche Leiche entdeckt worden. Wie er ums Leben kam, ist nach Worten der Polizei noch völlig unklar. Auch weitere Angaben zu seiner Person könnten derzeit nicht gemacht werden. Dem ersten Augenschein nach handele es sich um eine obdachlose Person, sagte ein Sprecher. Wer den Toten gefunden hatte, blieb ebenfalls zunächst unklar.