Bauchgefühl und Vorurteile - erste TV-Show für Parshad

Frankfurt (dpa) - Auf Instagram, Youtube und TikTok bringt sie schon Hunderttausende zum Lachen, jetzt will Parshad Esmaeili das auch im Fernsehen schaffen: Die Komikerin aus Hessen bekommt ihre erste eigene TV-Show bei ZDFneo.

«Ich hab's mir zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen - wenn auch nur für ein paar Sekunden - von ihren Problemen, Ängsten, Sorgen (...) abzulenken, weil dieses Leben ist scheiße hart», sagte die 28-Jährige vor einigen Wochen dazu auf Instagram. «Und jetzt geht ein riesen Lebenstraum in Erfüllung. Ich bin sprachlos.»

Sie mache seit Jahren Comedy und Entertainment und habe nicht gedacht, dass dieser Traum mal in Erfüllung gehen würde, sagte sie. Esmaeili arbeitete bereits fürs Radio und für das Online-Netzwerk funk. In ihrer neuen Show «Neo Match up» (Streamingstart 30.3.) tritt sie pro Folge gegen einen prominenten Gast an.

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Wer hat sich die Brüste machen lassen, wer mit Drogen gehandelt?

Sie und ihre Gäste müssen Menschen einschätzen. Pro Folge gibt es ein Thema: Berufe, Straftaten oder auch Beauty-OPs. Wer hat welchen Beruf, wer hat was getan? Das müssen Esmaeili und ihr jeweiliger Gast dann zuordnen. Das klingt nach Fremdscham - ist es aber nicht, dank der Gastgeberin.

In der ersten Show mit Karoline Herfurth geht es direkt zur Sache. Sie müssen fünf Leuten Berufe zuordnen - wer ist Kartoffelgutachterin, wer ist Pornodarsteller? Sie haben pro Runde nur einige Sekunden Zeit, den Menschen Fragen zu stellen, dann müssen sie sich festlegen.

In der Folge mit Kurt Krömer geht es um Straftaten: Hat der vollltätowierte Ron aus Frankfurt mit Drogen gehandelt? Oder war es doch eher die 35-jährige Elisabeth? Und wer hat einen Beamten beleidigt, wer gar keine Straftat begangen? «Hier trifft Bauchgefühl auf Vorurteile», sagt Esmaeili zu Beginn der Folge.

Auch Fetische bringen Parshad nicht aus der Ruhe

Neben Herfurth und Krömer sind auch Komiker Özcan Coşar und Sängerin Naomi Jon zu Gast. Im linearen Fernsehen laufen die Folgen am 2., 9., 16. und 23. April jeweils um 22.15 auf ZDFneo. Oliver Heidemann, ZDF-Unterhaltungschef, sagt, das Format mit Parshad solle das Angebot an eine junge Zielgruppe erweitern.