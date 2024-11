Wer die Comedy-Nacht im Mai im Fürther Theater an der Goethestraße erlebt hat, der weiß: Was der Mörlenbacher Roland Junghans auf die Bühnen im Weschnitztal bringt, das hebt sich wohltuend vom gefühlt immer gleichen Comedy-Einheitsbrei ab, der in gängigen TV-Formaten serviert wird. Entsprechend ist auch das Programm der zweiten Veranstaltung dieser Art im Mörlenbacher Bürgerhaus gespickt mit interessanten Künstlern, die sich bereits einiges Renommee erarbeitet haben und allesamt ihre ganz eigene Note einbringen.