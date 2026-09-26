Bauer übersieht Motorrad auf Landstraße – schwere Kollision
Ein Senior möchte mit seinem landwirtschaftlichen Gespann eine Straße überqueren. Dabei übersieht er einen heranfahrenden Motorradfahrer.
Fichtenau (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße mit einem landwirtschaftlichen Gespann zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 72 Jahre alte Bauer habe mit seinem Gefährt die Landstraße bei Fichtenau (Kreis Schwäbisch Hall) überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei soll er den mit seinem Motorrad heranfahrenden 49-Jährigen übersehen haben. Durch die Wucht der Kollision zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus.