Bauernverband rechnet mit eingeschränkter Apfelernte

Frankfurt/Bad Homburg (dpa/lhe) - Der hessische Bauernverband rechnet in diesem Jahr mit einer eingeschränkten Apfelernte. «Der Ausblick ist durchwachsen, weil die Ernte komplett unterschiedlich sein wird», sagt Esther Wernien, Agrarwissenschaftlerin bei dem Verband. «Das Entscheidende ist, ob man Frost oder ob man keinen Frost abbekommen hat» Das sei maßgeblich für den Ertrag in diesem Jahr. «Manche Betriebe werden eine recht normale Ernte haben, bei anderen kann der Frost zum Totalausfall führen.»

Das Hauptproblem sei der späte Frost Ende April gewesen mit Temperaturen von bis zu minus sieben Grad. «Dieser hat einigen Beständen den Garaus gemacht.» Für die Bauern habe eine große Rolle gespielt, in welchen Lagen ihre Bäume stehen und ob die eisigen Temperaturen abgewehrt werden konnte.

«Teilweise kann die Ernte schon innerhalb einer Gemeinde unterschiedlich ausfallen», sagt Wernien. Einen Unterschied mache etwa, ob die Bäume in Senken mit einem kühleren Mikroklima stehen oder weiter oberhalb. In den leichten Senken habe es große Schäden gegeben, «teils hängt dort kaum ein Apfel am Baum». Zudem sei es nicht überall möglich, den Frost abzuwehren. Solche Schutzmaßnahmen erfolgen üblicherweise laut Bauernverband über eine künstliche Beregnung. Dabei soll die entstandene Eisschicht die entstehenden Früchte schützen.