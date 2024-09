Verband verkündet Beginn der hessischen Keltersaison

Heusenstamm (dpa/lhe) - Die ersten Apfelsorten sind reif und die hessischen Kelterer haben offiziell die Keltersaison für Apfelwein eingeläutet. Dabei rechnen sie mit einer unterdurchschnittlichen Ernte, wie ein Sprecher des Verbandes der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien mitteilte. «In diesem Jahr sind weniger Äpfel an den Bäumen als in den Vorjahren, daher ist es umso wichtiger, dass Streuobstwiesenbesitzerinnen und -besitzer ihre Äpfel ernten und in die Keltereien bringen», betonte deshalb Martin Heil, Verbandsvorsitzender.