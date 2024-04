Hessens Erdbeerbauern erwarten gute Ernte

Münzenberg (dpa/lhe) - Auch in Hessen sind die ersten Erdbeeren der Saison gereift und können gepflückt werden. Möglich macht die frühe Ernte der Anbau in Folientunneln, in denen die Pflanzen vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Der Februar sei relativ mild gewesen, Staunässe gebe es kaum, so dass die Bedingungen zum Saisonstart gut seien, sagte Andreas Klein, 1. Vorsitzender des Hessischen Landesverbands für Erwerbsobstbau, der Deutschen Presse-Agentur. Jetzt hoffe man auf möglichst viel Sonne, damit sich Pflanzen und Früchte gut entwickeln.