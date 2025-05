Erdbeerbauern setzen auf gute Saison - Ernte angelaufen

Münzenberg (dpa/lhe) - Reichlich Sonne hat Hessens Erdbeerbauern in diesem Jahr zu einem guten und recht frühen Saisonstart verholfen. In einigen Betrieben wie bei den Wetterauer Früchtchen in Münzenenberg (Wetteraukreis) läuft bereits die Ernte. Dort eröffnete Hessens Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) symbolisch die Saison und krönte die Hessische Erdbeerkönigin Paulina I., die in den kommenden Monaten als Botschafterin für die süß-saftigen Früchte fungieren wird. Mit einer Wertschöpfung von rund 40 Millionen Euro seien Erdbeeren ein wichtiges Produkt für die heimische Landwirtschaft besonders in Süd- und Mittelhessen, wie Jung sagte.