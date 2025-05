Gut ein Drittel der Erdbeeren reift unter Abdeckung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr als ein Drittel der in Hessen geernteten Erdbeeren ist 2024 in Gewächshäusern oder unter anderen Abdeckungen herangereift. Dafür haben die Betriebe etwa 23 Prozent der gesamten Nutzfläche belegt, wie das Statistische Landesamt Hessen mitteilte. Konkret wurden so 2.650 Tonnen Erdbeeren auf 175 Hektar Fläche geerntet. Im Vergleich zu 2014 stieg der Mitteilung zufolge die geschützte Anbaufläche damit um 136 Prozent an.