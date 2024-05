Hessische Erdbeersaison wird offiziell eröffnet

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit der Krönung der Erdbeerkönigin Wiebke I. wird an diesem Donnerstag (10.30 Uhr) die Erdbeersaison in Hessen offiziell eröffnet. Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) werde die Krönung in Darmstadt vornehmen, teilte das Ministerium mit. Die ersten Erdbeeren der Saison sind bereits gereift und können gepflückt werden. Möglich macht die frühe Ernte der Anbau in Folientunneln, in denen die Pflanzen vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Dort waren sie auch vor den niedrigen Temperaturen im April sicher.