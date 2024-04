Start der Erdbeersaison

Dieter Hege vom Hegehof in Ladenburg berichtet, dass die Mitarbeiter letzten Freitag mit der Ernte der Erdbeeren beginnen konnten. „Jetzt geht es richtig los“, sagt er, pro Tag seien mit rund 200 bis 300 Kilo Ertrag zu rechnen. Die Hauptmenge in der Hochsaison steigere sich dann auf rund 10 000 Kilogramm.

Zu wenig Sonne, dafür Saharastaub

Doch zu Beginn gab es einige Startschwierigkeiten auf dem Hof. Eigentlich hätte die Ernte schon früher starten können, doch verschiedene Umwelteinflüsse erschwerten dem Wachstum das Leben. „Dieses Jahr war das Problem, dass wir am Anfang zu wenig Sonne hatten“, erklärt Hege. Daran sei einerseits die Wolkendecke am Himmel verantwortlich. Andererseits habe auch der Saharastaub die Sonne verdunkelt und so das Wachstum gehindert. „Wir hätten sonst mit einem frühen Rekordstart mit dem Pflücken begonnen.“ Eine weitere Herausforderung sei der Regen gewesen. Dieser sei für die Freilandflächen, also die Flächen, auf denen die Erdbeeren ohne Folientunnel wachsen, zu viel gewesen. Jetzt liege der Erntestart wieder im Schnitt der letzten zehn Jahre. Doch im Jahrzehntevergleich beginnt die Erdbeersaison trotzdem sehr früh. Die Saison habe sich immer weiter nach vorne geschoben, sagt Hege. Vor 30 bis 40 Jahren sei sie noch Mitte Mai gestartet.