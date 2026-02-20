Wohnungsbau

Baugenehmigungen steigen – Ministerin sieht Erholung

Tausende Wohnungen fehlen, Wohnraum bleibt teuer. In Baden-Württemberg zeigt sich nun immerhin ein Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen - doch ein Ziel bleibt weit entfernt.

2025 sind in Baden-Württemberg knapp 12 Prozent mehr Baugenehmigungen erteilt worden als im Vorjahr. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
2025 sind in Baden-Württemberg knapp 12 Prozent mehr Baugenehmigungen erteilt worden als im Vorjahr. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Im seit Jahren kriselnden Wohnungsbau in Baden-Württemberg gibt es einen Hoffnungsschimmer: Nach drei Jahren mit rückläufigen Zahlen genehmigten die Baubehörden 2025 wieder mehr neue Wohnungen. Im vergangenen Jahr waren es 23.103 Einheiten, wie das Bauministerium unter Berufung auf Daten des Statistischen Landesamtes in Stuttgart mitteilte. Das sei ein Plus von 11,75 Prozent zum Vorjahr.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Landesbauministerin Nicole Razavi (CDU) sagte, die Lage am Bausektor sei weiter fragil. «Aber der Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen für neue Wohnungen im Land stimmt mich optimistisch.» Diese zarten Triebe einer Erholung bräuchten nun intensive Pflege.

Bis die genehmigten Bauvorhaben umgesetzt werden, dauert es jedoch. Seit Jahren ist bezahlbarer Wohnraum vor allem in Ballungsräumen knapp. In Städten, aber auch in anderen Regionen sind die Kosten fürs Wohnen für viele Menschen eine erhebliche Last.

In Baden-Württemberg fehlen Tausende Wohnungen

Der Wohnungsmangel in Deutschland hatte nach Einschätzung des Pestel-Instituts bereits Ende 2024 einen Rekordstand von bundesweit 1,4 Millionen fehlenden Wohnungen erreicht. Besserung in den nächsten Jahren ist der Studie zufolge nicht in Sicht, wie Pestel-Chefökonom Matthias Günther im Januar in Berlin sagte. In Baden-Württemberg beträgt das Defizit der Erhebung zufolge 196.000 Wohnungen. 

Den Gesamtbedarf im Südwesten von 2025 bis 2030 schätzt das Wirtschaftsforschungsinstitut auf bis zu 362.000 neue Wohnungen. Dafür müssten in Baden-Württemberg Jahr für Jahr etwa 60.300 Wohnungen neu gebaut werden.

Mehr neue Wohnungen sind erklärtes Ziel der schwarz-roten Bundesregierung. Die SPD-geführte Vorgängerregierung hatte 400.000 neue Wohnungen in Deutschland pro Jahr versprochen, dieses Ziel aber nie erreicht. Im Jahr 2024 waren 251.900 Wohnungen hierzulande fertiggestellt worden und damit so wenig wie seit 2015 nicht mehr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trendwende im Wohnungsbau? Wieder mehr Baugenehmigungen
Immobilienmarkt

Trendwende im Wohnungsbau? Wieder mehr Baugenehmigungen

Erstmals seit 2021 steigt die Zahl der Genehmigungen für Neubau und Umbau von Wohnungen. Beseitigt ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum damit nicht. Wann zündet der «Bau-Turbo» der Bundesregierung?

18.02.2026

Studie: In Baden-Württemberg fehlen 196.000 Wohnungen
Verbände schlagen Alarm

Studie: In Baden-Württemberg fehlen 196.000 Wohnungen

Junge Menschen in Baden-Württemberg finden kaum noch eine Wohnung, viele Ältere können sich ihre Miete nicht mehr leisten. Warum der Mangel jetzt zur Wirtschaftsbremse wird.

15.01.2026

Baugenehmigungen steigen wieder - Eigenheime gefragt
Immobilien

Baugenehmigungen steigen wieder - Eigenheime gefragt

Nach langer Flaute werden wieder deutlich mehr Wohnungen in Deutschland genehmigt. Vor allem bei Einfamilienhäusern geht es bergauf. Neue Zahlen machen Hoffnung für 2026.

18.12.2025

Mehr neue Wohnungen – Aufwärtstrend hält an
Baugenehmigungen

Mehr neue Wohnungen – Aufwärtstrend hält an

Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Die jüngsten Zahlen machen Hoffnung. Und die Bundesregierung will mit einem neuen Gesetz für noch mehr Aufschwung auf dem Bau sorgen.

18.06.2025

Wohnen

Ifo: Wohnungsbau schrumpft in kommenden Jahren stark

Hohe Zinsen, steigende Kosten im Wohnungsbau - das Ifo-Institut erwartet einen starken Rückgang der Fertigstellungen. Auch weniger Baugenehmigungen deuten darauf hin, dass der Wohnungsmangel noch wächst.

16.06.2023