Mercedes-Benz

Baukasten statt Plattformen: Mercedes will Kosten senken

Mercedes-Benz plant für die 2030er-Jahre eine neue Fahrzeugarchitektur. Statt mehrere Produktionsplattformen zu nutzen, soll ein anderes Prinzip die Fertigung verändern.

Mercedes-Benz will Autos künftig modularer fertigen statt auf Plattformen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mercedes-Benz will Autos künftig modularer fertigen statt auf Plattformen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Autobauer Mercedes-Benz will die nächste Fahrzeug-Generation nach einem neuen Prinzip fertigen. Mercedes arbeitet an der Produktarchitektur der nächsten Modellgeneration, die in den 2030er-Jahren auf den Markt kommen wird, wie das «Handelsblatt» berichtet. Statt die Fahrzeuge wie bislang auf verschiedenen Produktionsplattformen zu bauen, will Mercedes künftig modularer fertigen. 

Der Konzern will dem Bericht zufolge auf ein Baukastenprinzip setzen, bei dem Front-, Heck-, Seiten- und Bodenteile in separate Module zerlegt und je nach Fahrzeuggröße entsprechend gefertigt werden können. Ein Sprecher von Mercedes-Benz sagte: «Wir arbeiten da an einem sehr ambitionierten Zukunftsplan.» Nähere Angaben machte er nicht.

Durch die modulare und skalierbare Herangehensweise braucht es perspektivisch für verschiedene Fahrzeuggrößen keine unterschiedlichen Plattformen mehr. Daher spricht das Management bei der künftigen Autogeneration auch von Tech-Stacks. Der Konzern will so die Kosten drücken, die Effizienz steigern und die Produktion beschleunigen. 

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Mercedes orientiert sich damit etwa am US-Hersteller Tesla und an chinesischen Autobauern, die ähnliche Konzepte haben. Auch die Opel-Mutter Stellantis setzt auf eine Einheitsplattform, auf der Fahrzeuge verschiedener Größen und mit unterschiedlichen Antriebsarten gebaut werden können. Derzeit baut Mercedes Autos auf mehreren Plattformen.

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