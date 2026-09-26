Lieferengpass bei Komponenten

Mercedes-Benz: Einschränkungen in Produktion in Sindelfingen

Ein Engpass in der Lieferkette von Komponenten hat Folgen für Mercedes-Benz. In Sindelfingen stockte am Freitag die Produktion. Wie geht es weiter?

In Sindelfingen fertigt Mercedes-Benz seine sogenannten Top-End-Modelle - wie zum Beispiel die S-Klasse. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
In Sindelfingen fertigt Mercedes-Benz seine sogenannten Top-End-Modelle - wie zum Beispiel die S-Klasse. (Archivbild)

Sindelfingen (dpa) - Bei Mercedes-Benz ist es am Freitag in der Produktion in Sindelfingen zu Einschränkungen gekommen. Das teilte ein Sprecher des Autobauers auf Anfrage mit. «Gegenwärtig besteht ein Lieferengpass an bestimmten Komponenten für die Fahrzeugfertigung», teilte der Sprecher mit. Deshalb sei eine Schicht ausgefallen. Genauere Angaben zu den Komponenten und deren Hersteller machte er nicht.

Um die Teileversorgung zu stabilisieren und die Produktion bestmöglich abzusichern, werde die Produktion in der sogenannten Factory 56 vorübergehend angepasst. Am Montag soll die Produktion dem Sprecher zufolge aber wieder normal laufen. In Sindelfingen fertigt Mercedes-Benz seine sogenannten Top-End-Modelle wie zum Beispiel die S-Klasse.

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