Baukran stürzt auf Hausdach und Autos
Im Kreis Waldshut hat ein Kran ein Haus und mehrere Autos beschädigt. Trotzdem gibt die Polizei bei einem Punkt Entwarnung.
Bad Säckingen (dpa/lsw) - Ein Baukran ist in Bad Säckingen umgestürzt und hat ein Haus sowie parkende Autos beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde niemand verletzt. Zur Ursache des Unfalls im Kreis Waldshut und zur Höhe des Schadens konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Die Straße wurde bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten gesperrt.