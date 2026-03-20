Unfälle

Baukran stürzt auf Hausdach und Autos

Im Kreis Waldshut hat ein Kran ein Haus und mehrere Autos beschädigt. Trotzdem gibt die Polizei bei einem Punkt Entwarnung.

Warum der Kran umgestürzt ist, ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Warum der Kran umgestürzt ist, ist noch unklar. (Symbolbild)

Bad Säckingen (dpa/lsw) - Ein Baukran ist in Bad Säckingen umgestürzt und hat ein Haus sowie parkende Autos beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde niemand verletzt. Zur Ursache des Unfalls im Kreis Waldshut und zur Höhe des Schadens konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Die Straße wurde bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten gesperrt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 30 Tote in Thailand
Schweres Unglück

Baukran stürzt auf Zug - mindestens 30 Tote in Thailand

In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.

14.01.2026

Baustellenkran stürzt auf Hausdach - fünfstelliger Schaden
Arbeitsunfall

Baustellenkran stürzt auf Hausdach - fünfstelliger Schaden

Im Vogelsbergkreis kippt ein Kran um und richtet an einem Gebäude massive Schäden an. Jetzt laufen die Ermittlungen zur Unfallursache.

10.10.2024

Kran stürzt an Talsperre um - Zahl der Verletzten unklar
Notfälle

Kran stürzt an Talsperre um - Zahl der Verletzten unklar

An der Bleilochtalsperre in Thüringen ist ein Baukran von einer Brücke gestürzt. Wie es dazu kam und wie viele Verletzte es gibt, ist noch nicht bekannt.

04.09.2024

Lkw beschädigt Hausdach
Birkenau

Lkw beschädigt Hausdach

Das Unfallfahrzeug soll ein ungarisches Kennzeichen haben - Polizei sucht Zeugen.

31.01.2024

Landkreis Waldshut

Bauarbeiter unter Kran-Greifer begraben

23.03.2023