Arbeitsunfall

Baum erschlägt Mann bei Waldarbeiten

Bei Waldarbeiten nahe Schiltach ist ein 48-Jähriger von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt worden. Die Polizei untersucht die Hintergründe des Unfalls.

Die Einsatzkräfte befreiten den Mann, konnten sein Leben aber nicht mehr retten. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Einsatzkräfte befreiten den Mann, konnten sein Leben aber nicht mehr retten. (Symbolbild)

Schiltach (dpa/lsw) - Ein Baum hat einen Mann bei Fällarbeiten in Schiltach (Landkreis Rottweil) erschlagen. Der Baum sei am Montagvormittag umgefallen und habe den 48-Jährigen dann getroffen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr befreite den Angaben zufolge den Mann, doch die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die genauen Umstände.

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