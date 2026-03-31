Baum erschlägt Mann bei Waldarbeiten
Bei Waldarbeiten nahe Schiltach ist ein 48-Jähriger von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt worden. Die Polizei untersucht die Hintergründe des Unfalls.
Schiltach (dpa/lsw) - Ein Baum hat einen Mann bei Fällarbeiten in Schiltach (Landkreis Rottweil) erschlagen. Der Baum sei am Montagvormittag umgefallen und habe den 48-Jährigen dann getroffen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr befreite den Angaben zufolge den Mann, doch die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die genauen Umstände.