Tödlicher Unfall im Wald

Waldarbeiter von Baum erschlagen

In einem nordhessischen Waldstück ist ein 49-jähriger Arbeiter von einer herabfallenden Baumkrone tödlich verletzt worden. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln.

Laut Polizei starb der Mann noch am Unfallort. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Laut Polizei starb der Mann noch am Unfallort. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Ein Mann ist in Nordhessen bei Waldarbeiten ums Leben gekommen. Eine Baumkrone sei aus etwa zehn Meter Höhe abgebrochen und habe den 49-Jährigen am Kopf getroffen, teilte die Polizei mit. Obwohl der Mann einen Helm getragen habe, sei er am Dienstagvormittag so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb, sagte ein Sprecher. Der Unfall ereignete sich demnach in einem Waldstück Nähe Meißner-Germerode.

Laut den Angaben haben die Kriminalpolizei sowie das Amt für Arbeitsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Experten sollen am Mittwoch die Unfallstelle begehen, um den Hergang weiter aufzuklären.

Der Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Kassel wird ebenfalls vor Ort erwartet und soll bei der Aufklärung des Unfallhergangs helfen.

