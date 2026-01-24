Arbeitsunfall

Baum stürzt auf Forstarbeiter und verletzt ihn schwer

Mehrere Arbeiter ziehen einen gefällten Baum zu einer Verladestelle. Dann stürzt plötzlich ein weiterer Baum um - und erwischt einen Forstarbeiter.

Spezialisten haben die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Spezialisten haben die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Gomadingen (dpa/lsw) - In einem Waldgebiet bei Gomadingen (Kreis Reutlingen) ist ein Baum bei Forstarbeiten auf einen 50-Jährigen gestürzt. Der Forstarbeiter wurde am Freitag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge zogen mehrere Forstarbeiter einen gefällten Baum zu einer Verladestelle. Währenddessen stürzte ein weiterer Baum um, der den 50-Jährigen traf. Nun wird von Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Arbeiter stürzt von Dach und verletzt sich lebensgefährlich
Schwerer Arbeitsunfall

Arbeiter stürzt von Dach und verletzt sich lebensgefährlich

Ein Mann stürzt mehrere Meter tief von einem Dach und verletzt sich lebensgefährlich. Jetzt ermittelt die Polizei.

23.11.2025

Mann stürzt bei Arbeitsunfall durch Oberlicht
Unfälle

Mann stürzt bei Arbeitsunfall durch Oberlicht

Bei Arbeiten an einem Dach stürzt ein Mann mehrere Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in eine Klinik.

11.03.2025

Forstarbeiter von Baum erschlagen
Arbeitsunfall

Forstarbeiter von Baum erschlagen

Ein Forstarbeiter ist dabei, einen Baum zu fällen. Dann fällt der Baum um - mit fatalen Folgen.

22.02.2025

Arbeiter stürzt in Klärwerk in einen Schacht
Arbeitsunfall

Arbeiter stürzt in Klärwerk in einen Schacht

Ein besonderer Rettungseinsatz hat die Feuerwehr in Wiesbaden gefordert. In einem Klärwerk stürzt ein Arbeiter ab. Für die Bergung braucht es Spezialisten.

17.02.2025

Rheingau-Taunus-Kreis

Baum stürzt auf Auto: Fahrer leicht verletzt

22.12.2023