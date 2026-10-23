Verkehr beeinträchtigt

Baum stürzt auf Oberleitung – Straße gesperrt

Starke Böen können Äste und Gegenstände auf die Straße treiben. In Heidelberg ist bereits ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt – worauf Verkehrsteilnehmer jetzt achten sollten.

Die Polizei hat die betroffene Straße gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat die betroffene Straße gesperrt. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Weil ein Baum aufgrund starken Windes in Heidelberg auf eine Oberleitung gestürzt ist, musste eine vielbefahrene Straße nahe dem Hauptbahnhof stadteinwärts gesperrt werden. Der Baum lag am Mittag in einer Oberleitung, die deshalb abgeschaltet werden musste. Nach bisherigem Kenntnisstand sind Haushalte von der Abschaltung nicht betroffen, wie ein Polizeisprecher sagt.

Eine Spezialfirma fällte den Baum am Nachmittag, um ihn abzutransportieren. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die betroffene Bergheimer Straße zu umfahren. Wegen starker Windböen warnt die Polizei vor herabfallenden Ästen und umherfliegenden Gegenständen im Straßenverkehr – örtlich könnten Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 km/h erreicht werden.

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