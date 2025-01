Ein umgestürzter Baum blockiert derzeit die B3 in Weinheim zwischen Bahnhof- und Ludwigstraße. Die Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 12 Uhr alarmiert, nachdem der Baum auf ein Wohnhaus in der Ludwigstraße gestürzt war. Wegen des Einsatzes der Feuerwehr ist die angrenzende B3 vorerst gesperrt. Vermutlich hatten Sturmböen um die Mittagszeit den Baum entwurzelt.