Baumaschine springt in Rüdesheim aus Gleis
Es dauert Stunden, bis die Maschine mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks wieder in der Spur ist. Auf den Bahnverkehr wirkt sich das nicht aus, die Strecke ist ohnehin gesperrt.
Rüdesheim/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auf der wegen der Generalsanierung gesperrten rechtsrheinischen Bahnstrecke ist eine Baumaschine der Deutschen Bahn entgleist. Die Gleisstopfmaschine sei am Sonntagnachmittag in der Nähe des geplanten neuen Bahnhofs Rüdesheim aus dem Gleis gesprungen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Zuvor hatte die «Hessenschau» berichtet.
Es handelt sich um eine Maschine, die Schotter unter Bahnschwellen verdichtet. Warum diese in Rüdesheim aus den Gleisen sprang, ist noch unklar. Das werde geprüft, sagte die Bahnsprecherin. Mit Hilfe des Technischen Hilfswerks (THW) sei die schwere Maschine bis zum späten Sonntag wieder auf das Gleis gehoben worden.
In der Nähe war laut Bahn in der vergangenen Woche ein mit Sand beladener Waggon beim Entladen umgekippt. Ob beide Vorfälle in irgendeiner Weise miteinander zusammenhängen, soll der Sprecherin zufolge geklärt werden.
Die Generalsanierung der auch für den Güterverkehr sehr wichtigen rechtsrheinischen Strecke zwischen Wiesbaden und Troisdorf in Nordrhein-Westfalen läuft voraussichtlich noch bis Mitte Dezember.