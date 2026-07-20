Zugverkehr

Güterzug entgleist – Bahnstrecke bleibt bis August gesperrt

Nach der Entgleisung in Nidderau geht zwischen Friedberg und Hanau erstmal nichts mehr. Was der Schienenersatzverkehr für Pendler bedeutet und wie lange die Sperrung wohl dauert.

Der entgleiste Waggon steht auf dem Kiesbett. (Archivbild) Foto: Christine Schultze/dpa
Der entgleiste Waggon steht auf dem Kiesbett. (Archivbild)

Nidderau (dpa/lhe) - Nach der Güterzugentgleisung am Bahnhof Nidderau im Main-Kinzig-Kreis bleibt die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau mindestens bis zum 7. August gesperrt. Darüber informiert die Hessische Landesbahn (HLB) auf ihrer Webseite. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte, laufen auf der Strecke noch Arbeiten. «Ausfälle werden durch einen Schienenersatzverkehr im Stundentakt abgedeckt.» 

Die ausfallenden Züge werden nach Angaben der HLB durch einen Busnotverkehr ersetzt. In den Bussen sei leider keine Fahrradmitnahme möglich, hieß es. Die Ersatzhaltestellen des Busnotverkehrs befänden sich gegebenenfalls nicht an allen Stationen in unmittelbarer Bahnsteignähe. Fahrgäste werden gebeten, die Wegeleitungen an den Bahnsteigen zu beachten.

Schäden an Gleisbett und Bahnsteig

Am Donnerstag vergangener Woche waren im Bahnhof Nidderau zwei Waggons eines Güterzugs entgleist. Der Autozug hatte die beiden entgleisten Waggons auf einer Strecke von etwa 450 Metern mitgeschleift. Dies hatte nach Angaben der Bundespolizei zu Beschädigungen im Gleisbett geführt. Auch ein Bahnsteig im Bahnhof Nidderau wurde beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Ermittlungen zur Ursache der Entgleisung laufen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wohl Millionenschaden durch entgleiste Güterzug-Waggons
Bahn

Wohl Millionenschaden durch entgleiste Güterzug-Waggons

Das Entgleisen von zwei Güterzug-Waggons dürfte einen siebenstelligen Schaden angerichtet haben. Die Folgen beeinträchtigen den Bahnverkehr noch länger.

17.07.2026

Zwei Waggons von Autozug in Nidderau entgleist
Bahnverkehr

Zwei Waggons von Autozug in Nidderau entgleist

Nach dem Entgleisen zweier Waggons bleibt die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau gesperrt. Wie geht es weiter an der Unfallstelle?

16.07.2026

Nach Lok-Entgleisung: Einschränkungen bis Freitag
Oberleitung in Hattersheim

Nach Lok-Entgleisung: Einschränkungen bis Freitag

Am Dienstag war eine Lok entgleist, seitdem brauchen Bahnreisende mal wieder viel Geduld. Wann sollen die Züge wieder rollen?

22.01.2026

Lok bei Bauarbeiten entgleist - Zugverkehr rollt wieder an
Unfall an Weiche in Thüringen

Lok bei Bauarbeiten entgleist - Zugverkehr rollt wieder an

In der Nacht ist eine Lok in einem Baustellenabschnitt entgleist. Verletzt wurde niemand. Trotzdem hatte der Unfall große Auswirkungen.

18.03.2025

Verkehr

S-Bahn in München entgleist - wichtige Bahnstrecke gesperrt

Mit dem Schrecken davon gekommen sind die Fahrgäste einer entgleisten S-Bahn in München. Doch der Zwischenfall auf der viel befahrenen Strecke blieb keineswegs folgenlos.

23.11.2023