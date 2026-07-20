Güterzug entgleist – Bahnstrecke bleibt bis August gesperrt

Nidderau (dpa/lhe) - Nach der Güterzugentgleisung am Bahnhof Nidderau im Main-Kinzig-Kreis bleibt die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau mindestens bis zum 7. August gesperrt. Darüber informiert die Hessische Landesbahn (HLB) auf ihrer Webseite. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte, laufen auf der Strecke noch Arbeiten. «Ausfälle werden durch einen Schienenersatzverkehr im Stundentakt abgedeckt.»

Die ausfallenden Züge werden nach Angaben der HLB durch einen Busnotverkehr ersetzt. In den Bussen sei leider keine Fahrradmitnahme möglich, hieß es. Die Ersatzhaltestellen des Busnotverkehrs befänden sich gegebenenfalls nicht an allen Stationen in unmittelbarer Bahnsteignähe. Fahrgäste werden gebeten, die Wegeleitungen an den Bahnsteigen zu beachten.

Schäden an Gleisbett und Bahnsteig

Am Donnerstag vergangener Woche waren im Bahnhof Nidderau zwei Waggons eines Güterzugs entgleist. Der Autozug hatte die beiden entgleisten Waggons auf einer Strecke von etwa 450 Metern mitgeschleift. Dies hatte nach Angaben der Bundespolizei zu Beschädigungen im Gleisbett geführt. Auch ein Bahnsteig im Bahnhof Nidderau wurde beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Ermittlungen zur Ursache der Entgleisung laufen.